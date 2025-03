Fassade des Stadtturms weist größere Schäden auf als erwartet

An der Fassade des Günzburger Stadtturms finden seit 24. Februar 2025 Renovierungsarbeiten in Form von Putzausbesserungen und Malerarbeiten statt. Während der frühen Phase der Renovierung hat sich gezeigt, dass im Bereich der Durchfahrt des Unteren Stadttors umfangreichere Arbeiten notwendig sind. Das wirkt sich auch teilweise auf den Verkehr aus, wie die Stadt Günzburg mitteilt.

Unter losen Putzflächen an der Fassade des Stadtturms wurde festgestellt, dass die im Beton eingebrachten Eisenstäbe durch Setzungen und Tausalz angegriffen wurden. Diese Schäden müssen nun von einer Fachfirma saniert werden. Um die Arbeiten durchzuführen, sind dauerhafte Plusgrade – auch nachts – unerlässlich. Aus diesem Grund werden die Arbeiten bis voraussichtlich Samstag, 15. März, andauern, informiert die Pressestelle der Stadt weiter.

Die Durchfahrt des Stadttors ist innerhalb dieses Zeitraums bis auf zwei Tage vollständig gesperrt. Die Zufahrt zum Marktplatz erfolgt über die Dillinger Straße und die Augsburger Straße. Anschließend wird die Durchfahrt durch das Untere Stadttor für den Verkehr wieder freigegeben. Für Fußgänger ist der Durchgang hingegen zu jeder Zeit passierbar.

Eine Sonderregelung gibt es für den Fastenmarkt am Sonntag, 9. März, sowie den Wochenmarkt am Dienstag, 11. März: An diesen beiden Tagen ist die Durchfahrt des Stadtturms für den motorisierten Verkehr möglich. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die notwendige Maßnahme und eventuell damit einhergehende Einschränkungen. (AZ)