Aus Rettenbach kommt das zweite Adventsfenster am Zeitungsgebäude

Zum zweiten Advent haben Mädchen und Buben des Kindergartens St. Raphael ein Schaufenster der Günzburger Zeitung gestaltet. Dabei wurde nicht nur gebastelt.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der Tür. Die Adventszeit vergeht aus Erfahrung wie im Flug. Die Vorfreude der Kinder auf Weihnachten wird immer größer, je näher der 24. Dezember rückt. Damit auch die Erwachsenen einen Moment verweilen und im Trubel innehalten können, hat die Günzburger Zeitung ein Schaufenster am Wätteplatz freigeräumt. Jede Woche stellen wir dort die Gestaltung eines Kindergartens vor, die auf Weihnachten einstimmen soll.

Den Anfang gemacht haben sechs Kinder des kirchlichen Kindergartens St. Martin in Günzburg. Sie haben zum ersten Advent eine Kerze aus Papierschnipseln gebastelt, die nun eine Woche lang in einem Fenster des Zeitungsgebäudes hing. Für das zweite Adventswochenende haben die fleißigen Vorschulkinder des Kindergartens im Kinderhaus St. Raphael in Rettenbach gebastelt.

Die Vorschulkinder aus Rettenbach basteln einen Weihnachtsbaum

Wer am Freitagvormittag im Kinderhaus in der St. Leonhard-Straße war, konnte die Weihnachtsstimmung nicht nur sehen, sondern vor allem auch hören. "Heut geh'n wir auf den Weihnachtsmarkt! Ja das wird ein schöner Tag, viele bunte Liiiichteeer, fröhliche Gesiiichteeer", schallt es durch den Raum im oberen Stock. Chiara, Anja, Maria, Matteo, Leander und Jonas sind richtige Weihnachtsfans. Die sechs Vorschulkinder freuten sich, dass sie für die Zeitung basteln durften. "Meine Oma liest das dann bestimmt", sagt Jonas aufgeregt. Die Gruppe hat sich am Montag bereits Gedanken gemacht, was sie basteln wollen. "Wir haben überlegt, was uns zu Weihnachten alles so einfällt", erzählt die Kinderhausleiterin von St. Raphael, Mirjam Schinzel. Ein großer Baum, viele Geschenke, bunte, glitzerende Kugeln und schöne, leuchtende Sterne, zählten die Kinder auf. Damit war die Idee ja schon fast fertig. Maria hat am Vortag der großen Bastel-Aktion schon den Weihnachtsbaum aus grünem Tonpapier vorgezeichnet und ausgeschnitten.

Mit bunten Schnipseln aus Moosgummi wurden die Christbaumkugeln beklebt. Foto: Sophia Huber

Und dann geht es richtig los: Die fünfjährige Anja schneidet die gelben Sterne aus, während die Buben bereits mit den Geschenken aus Transparentpapier beschäftigt sind. Alle sind konzentriert bei der Arbeit – und können nebenbei sogar aus voller Kehle singen. Der nächste Hit wird von Chiara angestimmt: "In der Weihnachtsbäckereiii, gibt's so manche Leckereiiii,...." Schinzel und ihre Kollegin Katharina Englet lachen: "Die Kinder sind schon richtig in Stimmung. Wir hatten am Donnerstag eine kleine Feier, bei der unser Adventsfenster enthüllt wurde. Jetzt sind die Lieder natürlich noch voll im Kopf", sagt Schinzel. Bis zum 24. Dezember wird in Rettenbach täglich um 17.30 Uhr ein Fenster von einer anderen Familie oder Institution aus dem Ort eröffnet. Am 1. Dezember war das Kinderhaus dran – die perfekte Übung also für das "Zeitungsfenster".

Am Ende wurde der Baum "geschmückt". Foto: Sophia Huber

Inzwischen sind alle Vorlagen ausgeschnitten und die Geschenke und Sterne mit Transparentpapier hinterlegt. Jetzt kommt der Teil, der allen am meisten Spaß macht. Jedes Kind gestaltet seine eigene Christbaumkugel mit bunten Glitzerschnipseln aus Moosgummi. Manch einer bleibt da relativ schlicht und beklebt seine Kugel komplett mit grünen Schnipseln. Die Mädchen nehmen sich von jeder Farbe ein Moosgummiteilchen, damit die Kugel ganz bunt wird. Am Ende klebt jedes Kind seine Kugel auf den Baum. Fertig.

So sieht das fertige Adventsfenster dann beleuchtet am Abend aus. Foto: Sophia Huber

Stolz setzen sich die Kinder aus der Frösche- und Fischegruppe um ihr Kunstwerk. "Eigentlich wären es nicht nur sechs, sondern 15 Vorschulkinder bei uns", sagt Schinzel. "Aber auch wir haben gerade total viele Krankheitsausfälle." Wer wieder gesund ist, kann sich aber noch eine ganze Woche lang das weihnachtliche Adventsfenster am Wätteplatz in Günzburg anschauen. Und für diejenigen, die dann immer noch nicht in Weihnachtsstimmung gekommen sind, haben die Bastlerinnen und Bastler einen Tipp für das Wochenende: "Plätzchen backen!" Oder einfach mal Singen.