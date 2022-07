Rettenbach

BAld gibt es einen Radweg von Harthausen nach Limbach

Der bestehende Feldweg von Hirtenweg in Harthausen nach Leinheim soll ausgebaut werden. Damit hätte der Rettenbacher Ortsteil eine sichere Radwegverbindung in Richtung Günzburg.

Plus Der Ausbau eines bestehenden Wirtschaftswegs soll für Radler die Verbindung nach Günzburg sicherer machen. Auch die Dorfentwicklung ist in Rettenbach Thema.

Von Peter Wieser

In Rettenbach gibt es eine Radwegverbindung zur Staatsstraße 2028 von Offingen nach Günzburg und seit Kurzem einen Radweg von Remshart nach Unterknöringen. Mit dem Ausbau eines bestehenden Feldwegs soll nun der Ortsteil Harthausen eine für Radfahrer sichere Verbindung in Richtung der Großen Kreisstadt erhalten. Dieser verläuft vom Hirtenweg in Richtung Leinheim und schließt nördlich des Günzburger Ortsteils an den Radweg Burgau – Günzburg an. Bevor der Rettenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Vorentwurf der Planung zum Ausbau zu einem 3,50 Meter breiten Rad-, Geh- und Wirtschaftsweg mit einer Gegenstimme billigte, gab es zunächst noch einige Diskussionen.

