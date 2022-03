Rettenbach

12:00 Uhr

Baugebiet „Am Hirtenbach“ kann in Rettenbach kommen

Plus Der Rettenbacher Gemeinderat spricht erneut über das Baugebiet "Am Hirtenbach". Auch um die Heizung in der Gemeindehalle ging es in dem Gremium.

Von Peter Wieser

In seiner jüngsten Sitzung hat der Rettenbacher Gemeinderat den Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Am Hirtenbach“ gefasst. Werner Dehm und Julian Erne vom beauftragten Augsburger Büro Opla, Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung, hatten zunächst die Schwerpunkte der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen erläutert.

