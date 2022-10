Betrüger lockten einen Rettenbacher in die Falle

Einem Warenbetrug ist ein Mann aus Rettenbach auf den Leim gegangen. Er hatte im Internet eine Bohrmaschine bestellt und bezahlt, doch die Ware kam nicht an.

Die Polizei in Burgau ermittelt zu einem vermutlichen Warenbetrug. Demnach erstattete am Donnerstag ein 66-Jähriger Anzeige bei der Polizeiinspektion, da er von einem unbekannten Täter betrogen wurde. Er hatte über eine Internetseite eine Bohrmaschine bestellt und dafür einen dreistelligen Betrag auf ein Konto in Irland überwiesen. Die Ware wurde bis zur Anzeigenerstattung nicht geliefert. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Betreiber eines sogenannten Fake Shops. (AZ)