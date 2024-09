Damit der Hang an der Rettenbacher Hauptstraße sicher ist

Die Treppe, die in der Rettenbacher Hauptstraße gegenüber des Gasthofs Kreuz hoch zu einem Seitenweg der Silbermannstraße führt, musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Nicht nur diese ist in einem desolaten Zustand, auch bei der Stützmauer des Hangs ist dringender Handlungsbedarf erforderlich. Der Gemeinderat hatte sich seinerzeit für einen Rückbau der Treppe entschieden – in einer separaten Maßnahme und nicht wie ursprünglich vorgesehen im Rahmen der Dorferneuerung, welche es aufgrund gestrichener Fördermittel ohnehin nicht mehr gibt. Die Fläche selbst befindet sich im südlichen Bereich in Privatbesitz.

