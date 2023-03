Rettenbach

Darf die Treppe an Rettenbachs Hauptstraße bleiben?

Plus Bei der Rettenbacher Dorfentwicklung steht die Sanierung, Umgestaltung oder der Rückbau einer Treppenanlage im Fokus. Der Gemeinderat diskutiert kontrovers.

Von Peter Wieser

Schreitet die Dorfentwicklung Rettenbachs zu langsam voran? Eigentlich nicht. Inzwischen gibt es einen Maßnahmenkatalog mit einem 30-Punkte-Programm. Zur Jahresmitte soll die vorläufige Fassung eines Maßnahmenkonzepts vorliegen. Manche Bürger, auch Mitglieder des Gemeinderats, wünschten sich, dass einige der Maßnahmen "nicht erst dann umgesetzt werden, wenn das Konzept stehe, sondern früher", erklärte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Dann aber, und das sei auch bekannt, könne man keinerlei Zuschüsse aus dem Dorfentwicklungskonzept erwarten. Was an Kosten anfalle, werde man auch selbst bezahlen. Sie selbst würde es vorziehen, zunächst die weiteren Schritte abzuwarten und eine Prioritätenliste festzulegen. Man rede nicht von kleinen Beträgen, wenn die Möglichkeit bestehe, Zuschüsse zu generieren, dann sollte man auf diese zurückgreifen. Im Fokus dabei: die gesperrte Treppe an der Hauptstraße.

