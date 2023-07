Rettenbach

Diamantene Hochzeit: Feiern ist im Hause Stanka groß angesagt

Plus Das Ehepaar Stanka ist seit 60 Jahren verheiratet. Was die beiden seit sechs Jahrzehnten verbindet.

Von Claudia Jahn

Es war wohl eine Fügung des Schicksals, dass die damals 20-jährige Gerda Brenner aus Remshart den Feuerwehrball im benachbarten Rettenbach besuchte, denn dort lernte sie ihren späteren Ehemann Walter Stanka kennen. Mit einem großen Schmunzeln erzählt das Jubelpaar vom berühmten Funken, der gleich beim ersten Treffen übersprang.

Gut drei Jahre später, am Freitag, dem 12. Juli 1963, fand die standesamtliche Trauung statt und am Samstag dann die kirchliche Trauung. Die Blaskapelle eskortierte den Brautzug zur Kirche und nach dem Gottesdienst zur großen Feier zum Gasthaus. Dem jungen Paar wurden bald darauf mit Ingrid und Gabi zwei Töchter geschenkt, was sie mit großer Freude erfüllte. 1975 konnte das schmucke Einfamilienhaus an der Kohlstatt in Rettenbach bezogen werden. Mit viel handwerklichem Geschick und der Hilfe von Schreinern und Zimmerleuten aus der Verwandtschaft hatte die junge Familie ihr neues Heim in Eigenregie erbaut.

