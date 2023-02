Dieb entwendet Ape und stiehlt Werkzeug in Rettenbach

Die Polizei meldet den Diebstahl einer Ape aus Rettenbach. Das Fahrzeug wird später gefunden. Doch etwas fehlt.

Der Polizeiinspektion in Burgau wurde am Mittwochmorgen der Diebstahl eines schwarzen, dreirädrigen Kleinkraftrades, einer sogenannte "Ape" gemeldet. Gestohlen wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Täter in der Hauptstraße in Rettenbach.

Ape wird am Nachmittag in Freihalden entdeckt

Wie die Polizei verlauten ließ, wurde der Polizei in Burgau am Nachmittag mitgeteilt, dass die Ape entdeckt wurde und am Bahnhof in Freihalden steht. Die Beamten stellten fest, dass das Zündschloss aufgehebelt wurde. Aus dem versperrten Kofferraum wurde Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion in Burgau unter Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)