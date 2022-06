Rettenbach

Wohnen zwischen Obstbäumen und Landwirtschaft in Rettenbach

In Rettenbach entsteht ein Baugebiet der neu geschaffenen Kategorie "Dörfliches Wohngebiet". Beim Spatenstich am Freitag (von links): Christopher Weigelt (Planungsbüro Weigelt Burgau), Julian Erne (Planungsbüro Opla Augsburg), Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast sowie Wolfgang Kreuzmann und Felix Remmele (Bauhof Rettenbach).

Plus In Rettenbach entsteht ein neues Wohngebiet. Dorfidylle pur, ohne Durchgangsverkehr. Jetzt war Spatenstich. Wann der Verkauf von Bauplätzen beginnen könnte.

Von Peter Wieser

Wenn neue Baugebiete geplant werden, dann befinden sich diese in der Regel am Ortsrand und außerhalb des Ortskerns. Beim Wohngebiet „Am Hirtenbach“ in Rettenbach ist das nicht ganz so. Entlang der Hauptstraße in Richtung zum Mühlplatzweg entstehen zehn Bauplätze sozusagen im Ort und bilden damit gleichzeitig einen Lückenschluss. Am Freitag war Spatenstich.

