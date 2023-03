Rettenbach

Dorfentwicklung steht in Rettenbach ganz oben auf der Liste

In den kommenden Jahren wird sich in der Gemeinde Rettenbach, das wurde auf der Bürgerversammlumg klar, vieles tun.

Plus Die Gemeinde hat vieles vor. Was alles, erläuterte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast während der Bürgerversammlung. Es gab weder Beschwerden noch Kritik.

Es gab in der Vergangenheit schon ganz andere Bürgerversammlungen in Rettenbach. Da wurde dann heftig diskutiert. Nicht so bei der jüngsten Bürgerversammlung in dieser Woche – obwohl deutlich wurde, dass in der 1720-Einwohner-Gemeinde derzeit vieles geschieht und auch in den kommenden Jahren geschehen wird. Vorn eine große Leinwand, daneben zwei Stellwände mit Informationen über den aktuellen Stand der Dorfentwicklung: etwa 50 Bürgerinnen und Bürger waren in die Rettenbacher Gemeindehalle gekommen.

