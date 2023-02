Rettenbach

12:00 Uhr

Eltern zahlen mehr für Betreuung: In Rettenbach steigen die Kitabeiträge

In seiner Sitzung hat der Gemeinderat Rettenbach einer Anpassung der Kita-gebühren in den jeweiligen Kategorien zugestimmt.

Plus Warum die Anpassung notwendig ist und was der Gemeinde wichtig ist. Auch um das Investitionsprogramm ging es im Rettenbacher Gemeinderat.

Von Peter Wieser

Eigentümerin des Kindergartens St. Raphael in Rettenbach ist die Gemeinde, Träger ist die Kirchenstiftung St. Ulrich, die Verwaltungsaufgaben werden von der Stiftung St. Simpert übernommen. Nach der Betriebsträgervereinbarung werden durch den Träger 20 Prozent der Betriebskosten übernommen, 80 Prozent durch die Gemeinde. In der Sitzung des Gemeinderats stimmte der Rettenbacher Gemeinderat dem durch die Stiftung eingereichten Entwurf für den Haushalt 2023 zu und damit auch den für die Gemeinde entstehenden Defizitkosten in Höhe von rund 56.000 Euro.

