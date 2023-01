Fahrerflucht: Kleiner Schaden und großer Schrecken nach Beinahe-Crash

Gerade noch rechtzeitig reagieren konnte ein 19-jähriger Autofahrer, um einen schlimmen Unfall zu verhindern. Trotzdem gab es einen Schaden. Der Verursacher floh.

Mehr als nur einen Schutzengel hatte am vergangenen Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer, der beinahe in einen schweren Unfall verwickelt worden wäre. Gegen 21.30 Uhr war der Mann laut Polizeiangaben in Harthausen mit seinem Auto auf der St.-Alexander-Straße in Richtung Schlossstraße unterwegs. Nachdem er nach rechts abbog, kam ihn ein Autofahrer aus der Richtung Nornheim entgegen. Der Fahrer fuhr mittig auf der Straße, sodass der 19-Jährige gezwungen war, durch einen Schlenker mit seinem Fahrzeug auszuweichen. Dabei stieß er mit beiden rechten Rädern gegen den Bordstein. Das war zu viel für Felgen und Reifen. Der Schaden: Rund 500 Euro.

Die Polizei in Burgau sucht Zeugen

Der Fahrer, der den Unfall provozierte, fuhr einfach weiter. Nach den Angaben des Geschädigten soll es sich um einen grauen Ford gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)