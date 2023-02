Fünf Stunden Show-Festival der Harthauser Karnevalisten

Plus Die Prunksitzung mit sieben Gastauftritten schwäbischer Faschingsvereine lässt die Rettenbacher Gemeindehalle beben.

Wenn es so etwas gäbe wie eine Hitliste der närrischen Veranstaltungen, dann gebührte den Harthausern sicherlich einer der vorderen Plätze. Jedenfalls hat der Carnevalsclub Harthausen (CCH) mit seiner Prunksitzung wieder einen Top-Act, wie es neudeutsch heißt, in die leider nicht ganz ausgebuchte Rettenbacher Gemeindehalle gebracht. 220 Aktive von acht Faschingsvereinen aus Schwaben füllte ein fünfstündiges Programm mit einigen optischen und artistischen Höhepunkten.