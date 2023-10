Rettenbach

06:00 Uhr

Gerät die Dorfentwicklung Rettenbach ins Wanken?

Plus Die Gemeinde Rettenbach ist nahe an ihrem Ziel. Doch Fördermittelkürzungen bei der Ländlichen Entwicklung bereiten große Sorgen.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Zwei Jahre hat sich die Gemeinde Rettenbach intensiv mit dem Thema Dorfentwicklung auseinandergesetzt. Jetzt befinde man sich beim Einbiegen in die Zielgerade, so hatte es Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen in der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats treffend formuliert. Im März war das Maßnahmenkonzept vorgestellt worden, im Juli erfolgte die Abgabe der erarbeiteten und prüffähigen Entwurfsfassung mit vollständiger Grob-Kostenschätzung beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) in Krumbach. Ein anschließender sogenannter Prüflauf mit Begehung und Besichtigung der Maßnahmenbereiche hatte weder Anlass zu inhaltlichen Beanstandungen noch zu maßgeblichen Änderungen ergeben. Die Gemeinde hat Prioritäten für die Verwirklichung der einzelnen Maßnahmen gesetzt – sie weiß, was sie will. Doch kann sie auch alles so umsetzen?

Unter anderem sind das die Umgestaltung des Vorplatzes an der Gemeindehalle, wo auch der ehemalige Gasthof Kreuz und das Schlössle integriert werden. Der Umbau der Gemeindehalle selbst stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. Klar ist aber auch: Die in der Kostenschätzung aufgeführten 9,4 Millionen Euro kann die Gemeinde so nicht stemmen. Dafür gäbe es für die Dorfentwicklung ja auch eine hohe Förderung. Oder jetzt vielleicht doch nicht, nachdem für die Ländliche Entwicklung umfangreiche Fördermittelkürzungen anstehen – eine politische Entscheidung. Man habe in den vergangenen 15 Jahren hohe Beträge an Förderungen erhalten, merkte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) an. Nur so habe man Projekte auch realisierten können. „Es ist nicht fair, das Land jetzt auf das Abstellgleis zu schieben“, so die Bürgermeisterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen