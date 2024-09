Startseite Icon Pfeil nach unten Günzburg Icon Pfeil nach unten Rettenbach: Hund stirbt nach Bissverletzung in Rettenbach

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden, bei der der kleinere von beiden an einer tödlichen Verletzung starb, kam es am Mittwochvormittag in Rettenbach. Wie die Polizei mitteilt, war der kleinere von beiden Hunden an der Leine, als er von einem frei laufenden Hund gebissen wurde. Die Bissverletzungen waren so schwer, dass der Hund noch vor Ort starb. Während die Hundehalterin des verstorbenen Hundes versuchte, die beiden zu trennen, wurde sie selbst verletzt, so die Polizeiinspektion Burgau. Auch ein herbeigerufener Tierarzt konnte nicht mehr helfen. Die Frau ließ ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln. Den Hundehalter des frei laufenden Hundes erwartet nun die Einleitung eines Strafverfahrens. (AZ)