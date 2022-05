Rettenbach

Im Heimatmuseum dreht sich alles um Schulranzen und Schlampermäppchen

Plus In Rettenbach widmet sich eine Sonderausstellung der örtlichen Schulgeschichte - und weckt Erinnerungen. Es gibt auch noch eine zweite Ausstellung.

Von Peter Wieser

Die Schließung der Rettenbacher Grundschule, Außenstelle der Grundschule Offingen, im Jahr 2016 war gleichzeitig das Ende einer langen Schulgeschichte. Für die nächsten Monate wird die Grundschule jedoch weiterexistieren: in der Sonderausstellung im Heimatmuseum Rettenbach, die auf ein Jahrhundert örtlicher Schulgeschichte zurückblickt. Diese soll nicht nur den Wandel darstellen, der sich – von der Schiefertafel zum Notebook – in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen hat. Sie soll gleichzeitig Erinnerungen an die eigene Schulzeit wecken. Auch der Ortsteil Remshart hatte eine Schule, die Kinder aus Harthausen besuchten die in Rettenbach.

