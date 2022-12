Rettenbach

12:00 Uhr

Im Zentrum von Rettenbach wird sich etwas verändern

Plus Bei der Dorfwerkstatt wurden mit Bürgerinnen und Bürgern Ideen für die Zukunft diskutiert. Wie ist der aktuelle Stand bei der Rettenbacher Dorfentwicklung?

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Was ist in den vergangenen Monaten geschehen, wie geht es weiter? „Dorfwerkstatt“ – eine durchaus passende Bezeichnung für die Veranstaltung im Obergeschoss der Rettenbacher Gemeindehalle. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast betonte ein weiteres Mal: „Die Dorfentwicklung lebt von der Bürgerbeteiligung.“ Die ist in jedem Fall vorhanden und sie ist eine wichtige Voraussetzung, damit die Gemeinde für das Projekt eine Förderung erhält. Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger waren zur Dorfwerkstatt gekommen. Das Interesse war groß – ein Zeichen, dass die Dorfentwicklung ist auch gewollt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen