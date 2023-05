Rettenbach

vor 48 Min.

Jetzt kommt noch ein neuer Kamin für die Rettenbacher Gemeindehalle

Plus Warum die Investition für den Kamin im Rettenbacher Gemeinderat nicht gerade Begeisterung auslöst. Und wer während der jüngsten Sitzung vereidigt worden ist.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die Rettenbacher Gemeindehalle bekommt eine neue Heizungsanlage. Das ist bekannt und wurde im Gemeinderat in der Vergangenheit auch so beschlossen. Einen neuen Kamin soll sie nun ebenfalls bekommen. Der jetzige stammt aus den 1960er-Jahren. Zu den Umbau- und Ertüchtigungsarbeiten in Verbindung mit der neuen Heizung müsste aufgrund der Situation vor Ort in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden, nachdem für das Einziehen eines neuen Abgasrohrs größere Abbrucharbeiten im Fundamentbereich erforderlich seien, informierte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Zudem weise der Kamin an mehreren Stellen Abplatzungen mit offen liegendem Betonstahl auf.

Nach Abstimmungen mit dem Ingenieurbüro, der Kaminbaufirma, dem Bezirksschornsteinfeger und einem Abbruchunternehmen hatte die Verwaltung empfohlen, den Kamin abzubrechen und durch einen Edelstahlkamin zu ersetzen. Es sei technisch definitiv notwendig und es führe kein Weg daran vorbei. Der Kamin sei mit der neuen Heizungsanlage nicht möglich, erklärte die Bürgermeisterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen