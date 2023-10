Rettenbach

Junger Chor "ImTakt" will Endorphine freisetzen

Plus Der Chor "ImTakt" ist ein Beispiel dafür, wie viele junge Menschen sich zum Singen begeistern lassen. Wie sich aus dem Rettenbacher Gesangverein etwas Neues bildete.

Beim Singen wird eine Vielzahl von Glückshormonen ausgeschüttet, die zu einer allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Diese Erkenntnis ist nicht nur durch Studien belegt, sondern kann auch von vielen begeisterten Sängerinnen und Sängern aus eigener Erfahrung bestätigt werden. Ein mit vielen Glücksmomenten verbundenes Erfolgserlebnis der ganz besonderen Art erlebt Chorleiterin Ingrid Ruf mit ihrem Chor „ImTakt“, bei dem junge und junggebliebene Menschen sich regelmäßig zum Singen treffen und auch schon einige gut besuchte Konzerte gegeben haben. Zu hören ist der Chor demnächst bei einem Konzert am 21. Oktober um 19.30 Uhr in der Auwaldhalle in Gundremmingen.

Es waren Ingrids Rufs Töchter Sabrina und Julia, beides aktive Sängerinnen im Rettenbacher Gesangverein, die vor Jahren den Wunsch geäußert hatten, etwas Fetziges und auch etwas in englischer Sprache singen zu dürfen. Da das nicht unbedingt zu dem traditionellen Repertoire des Gesangvereins passte, schlug die engagierte Chorleiterin den zwei Mädchen vor, in ihrem Freundeskreis die Werbetrommel für eine junge Gesangsgruppe zu rühren. Anscheinend trafen die beiden Teenager den richtigen Ton, denn schon bald wurde mit zwölf Sängerinnen, einem Tenor und einem Bass ein neuer Chor unter dem Namen „ImTakt“ aus der Taufe gehoben. Die Besetzung war geradezu ideal, so Ruf, um von Anfang an vierstimmige Stücke einzustudieren. Die Feuertaufe mit dem ersten Auftritt bestanden die jungen Sangesbegeisterten bereits vier Wochen nach der Gründung im Oktober 2007 mit Bravour, als alle Chöre der Verwaltungsgemeinschaft Offingen zu einem Konzert eingeladen hatten. Beim Kreischorkonzert 2009 in Wettenhausen konnte der junge Sängerkreis mit einem ansehnlichen Programm aufwarten und sich voll Stolz zum ersten Mal so richtig messen lassen mit den anderen teilnehmenden Chören.

