Kommt ein neuer Radweg für Rettenbach?

Bekommt Rettenbach bald den schon seit Langem ersehnten Radweg vom östlichen Ortsausgang zur Staatsstraße 2024 in Richtung zum Naherholungsgebiet Silbersee? In der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats, dieses Mal im Obergeschoss der Gemeindehalle, deutete jedenfalls alles darauf hin. Geplant ist ein Geh- und Radweg auf nördlicher Seite entlang der Kreisstraße GZ31, ein Großteil der dortigen Grundstücke befindet sich im Besitz der Gemeinde.