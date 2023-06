Polizist außer Dienst eilt Frau in Notlage zu Hilfe

Ein Polizeibeamter beobachtet in seiner Freizeit am Silbersee, wie ein Mann eine Frau würgt. Er handelt sofort.

Während seines Aufenthaltes am Naherholungsgebiet Silbersee bei Remshart am Montagabend hat ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachtet, wie ein Mann eine Frau würgte. Er eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ der Gewalttäter von der Frau ab, beide stiegen in ein Auto und fuhren weg.

Die vom Kollegen verständigten Polizeibeamten der Inspektion in Burgau konnten beide Personen ermitteln. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die zwei, die verwandtschaftlich verbunden sind, gestritten. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eröffnet. (AZ)