Rettenbach

Reflexa aus Rettenbach wird als "Arbeitgeber der Zukunft" ausgezeichnet

Der Sonnenschutz-Produzent Reflexa hat seinen Firmensitz in Rettenbach. Der Familienbetrieb setzt auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Plus Auf dem Prüfstand wurde das Unternehmen als Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive ausgelobt. Die Chefetage weiß, warum gerade Nachhaltigkeit und Digitalisierung wichtig sind.

Von Ralf Gengnagel

Ein höheres Gehalt, Wertschätzung, flexible Arbeitszeiten oder doch die Unternehmensphilosophie: Was führt dazu, dass Mitarbeitende jeden Tag gern zur Arbeit gehen? Und wie schaffen es Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, junge Talente von sich zu überzeugen? Der Sonnenschutzhersteller Reflexa aus Rettenbach erhielt unlängst die Auszeichnung "Arbeitgeber der Zukunft" vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND). Wir haben bei Geschäftsführerin Miriam Albrecht und dem kaufmännischen Leiter der Firma, Christian Mast, nachgefragt, an welchen Stellschrauben die Chefetage drehen muss, um in Zeiten des Fachkräftemangels als Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive zu gelten.

Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für viele Unternehmen im Moment so wertvoll wie Gold. Vor allem Mittelständler beklagen, dass die Gewinnung von Fachkräften die größte Herausforderung für sie ist, das weiß auch Geschäftsführerin Miriam Albrecht. Die alternde Gesellschaft sorge dafür, dass in vielen Branchen Fachkräfte, die in Rente gehen, nicht ersetzt werden können, weil schlicht der Nachwuchs fehle. Auch möchten viele junge Menschen lieber einen akademischen Abschluss anstreben, die handwerkliche Ausbildung werde immer unattraktiver, betont Albrecht. Deshalb sei es auch wichtig, zu zeigen, dass das Handwerk goldenen Boden hat.

