Viele Kinder helfen, um Flur und Wälder sauber zu halten

Eine Vielzahl an Freiwilligen war bei der Flurreinigung in Harthausen, Remshart und Rettenbach dabei. Auch die Kinderfeuerwehr half fleißig mit.

In den Fluren und Wäldern von Harthausen, Remshart und Rettenbach waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche freiwillige Helfer unterwegs, um Unrat und Müll aus diesen zu entfernen. In Rettenbach hatten dazu die Freiwillige Feuerwehr und die Jäger aufgerufen. In Harthausen und Remshart wurde die Sammlung von der jeweiligen Jagdgenossen- und Jägerschaft organisiert.

Besonders schön war laut Erster Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast, dass sich auch viele Kinder und Jugendliche aller drei Ortsteile beteiligten. Auch eine Gruppe der Kinderfeuerwehr Rettenbach mit ihrem Betreuer-Team waren bei der Sammlung dabei.

Die Metzgerei Brenner spendierte für alle drei Ortsteile eine Brotzeit und Familie Mader in Harthausen Getränke und Süßigkeiten für die fleißigen Sammler. Die einzelnen Teams wurden in Harthausen und Remshart vom Zweiten Bürgermeister Alexander von Riedheim begleitet. (AZ)