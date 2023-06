Rettenbach beschäftigt sich mit Standorten für Windkraftanlagen

Plus Auch der Rettenbacher Gemeinderat hat sich mit dem Thema Windkraft beschäftigt. Zwei Flächen kämen in Frage. Entscheidend ist der Mindestabstand.

Wo wären mögliche Standorte für Windenergie vorstellbar und wie stehen die jeweiligen Kommunen dazu? Im Landkreis Günzburg können diese bis zum 14. Juli dazu Stellung nehmen. Hintergrund ist das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen. Ziel der Regionalplanfortschreibung ist es, 1,8 Prozent der Flächen für Windenergie bereitzustellen. Das Thema Windkraft war nun auch in der jüngsten Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats Thema. Seitens des Regionalverbands Donau-Iller sind im dortigen Gemeindegebiet ebenfalls entsprechende Suchräume dargestellt.

Bereits im Vorfeld hatte die Gemeinde im Hinblick auf eine Einschätzung zum Thema Windenergie auf Rettenbacher Flur ein Fachbüro angesprochen. Grundsätzliche Frage in der Sitzung war: Wie groß soll der Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung sein? Der absolute Grenzabstand beträgt derzeit 550 Meter, nach wie vor sehen sehr viele Kommunen die Entfernung von mindestens einem Kilometer als angemessen. 550 Meter schienen auch in Rettenbach den Rätinnen und Räten zu wenig, zumal bei einer Mindestentfernung von 850 Metern immer noch 3,4 Prozent der Gemeindefläche als Potenzialflächen ausgewiesen werden könnten.