Rettenbach

vor 34 Min.

Rettenbach hat mit 6,3 Millionen Euro einen ungewöhnlich hohen Haushalt

Plus Während es keine Diskussionen um den Etat der Kommune gibt, betrachtet der Gemeinderat die Weiterentwicklung des sogenannten Landesentwicklungsprogramms als kritisch.

Von Peter Wieser

Die einleitenden Worte von Kämmerer Christoph Zeh sagten klar aus: „Ein Haushaltsplan ist ein Plan. Was sich letztlich aus den Vorgaben in der Realität ergibt, das wird das Jahr zeigen.“ Der Haushaltsplan 2022 aber weise eine Besonderheit auf, so Zeh: „Er hat das bisher höchste Volumen.“ In seiner Sitzung am Montag hat der Rettenbacher Gemeinderat diesen einstimmig verabschiedet. Er schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 3,85 Millionen, im Vermögenshaushalt mit knapp 2,4 Millionen und damit mit einem Gesamtvolumen in Höhe von fast 6,3 Millionen Euro ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .