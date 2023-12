Rettenbach hat wieder ein Wohnbaugebiet erschlossen

Zehn neue Bauplätze sind in Rettenbach entstanden. "Am Hirtenbach" soll Wohnen und Landwirtschaft verträglich miteinander vereinen.

„Am Hirtenbach“, so heißt der Arbeitstitel für das neue Wohnbaugebiet am südöstlichen Ortsrand von Rettenbach. Das letzte Baugebiet hat Rettenbach vor vielen Jahren erschlossen. Die Gemeinde habe, trotz hoher Nachfrage, lange über kein einziges Baugrundstück mehr verfügt, sagt Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast. Mit dem neuen Wohnbaugebiet habe man nun wieder Möglichkeiten geschaffen, in Rettenbach eigenen Wohnraum zu verwirklichen.

2020 begannen die Planungen für das neue Baugebiet, wenige Monate später wurde im Gemeinderat der Vorentwurf des Bebauungsplans vorgestellt und im Juni 2022 erfolgte der Spatenstich für die Erschließungsarbeiten. Ein von der Gemeinde erworbenes und nicht mehr zu erhaltendes landwirtschaftliches Anwesen am nördlichen Rand der etwa 10.000 Quadratmeter großen Fläche wurde nach intensiven Beratungen im Rettenbacher Gemeinderat inzwischen abgebrochen. Erhalten wird dagegen ein großer Teil des dortigen Obstbaumbestands – bei den künftigen Bautätigkeiten seien durch diesen keine Einschränkungen zu erwarten. Eine öffentliche Grünfläche soll ebenfalls entstehen.

Bauplätze haben eine Größe von 700 bis 1450 Quadratmetern

Das Wohnbaugebiet „Am Hirtenbach“ trägt die Bezeichnung „Dörfliches Wohngebiet“, mit dem Ziel, Wohnen und Landwirtschaft – in der angrenzenden Nachbarschaft befinden sich mehrere landwirtschaftliche Hofstellen – verträglich miteinander zu vereinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig bildet es einen Lückenschluss zu der bestehenden Bebauung mit direkter Verbindung zum Dorfkern. Dadurch, dass die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken über Stichstraßen erfolgt, wird es keinen Durchgangsverkehr geben.

Die Bauplätze haben eine Größe von circa 700 bis 1450 Quadratmetern. Zulässig sind Einzelhäuser mit zwei Vollgeschossen als Höchstgrenze. Die Vergabe erfolgt nach einem Punktesystem, welches auch ehrenamtliches Engagement besonders berücksichtigt. Mit der Vergabe eines Baugrundstücks wird notariell eine Frist von drei Jahren nach Beurkundung festgelegt, in welcher ein Baubeginn für ein nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässiges Wohngebäude erfolgt sein muss. Voraussichtlich könne man bereits Anfang nächsten Jahres im Gemeinderat erste Bauanträge behandeln, sagt die Bürgermeisterin (AZ)

