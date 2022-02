Rettenbach passt die Kindergartengebühren an

Plus Für Diskussionen sorgen im Gemeinderat zwei Ferienwohnungen im Bereich des Bebauungsplans „Am Burgstall“ und ein Antrag auf Entschädigung für Referenten.

Die Gebühren für die Einrichtungen der Rettenbacher Kindertagesstätte St. Raphael werden mit Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 angehoben. So hat es der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen. Träger der katholischen Kindertageseinrichtung ist die Stiftung St. Simpert Augsburg. Aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten war sie an die Gemeinde mit dem Wunsch nach einer Gebührenanpassung herangetreten.