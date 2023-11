Rettenbach

vor 18 Min.

Rettenbach passt Wasser- und Abwassergebühren an

Plus Wassergebühren werden in Rettenbach teurer. Auch um die Feldgeschworenen ging es in der Sitzung am Montag – in der Gemeinde sind die „Siebner“ wieder komplett.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

In Rettenbach steigen zum 1. Januar 2024 die Gebühren für Wasser und Abwasser. Die derzeitige Kalkulationsperiode endet zum 31. Dezember 2023. In seiner Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Änderungen zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe- sowie zur Entwässerungssatzung beschlossen.

Die Verbrauchsgebühren für aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenes Wasser erhöhen sich von bisher 1,98 Euro auf 2,24 Euro je Kubikmeter. Die Schmutzwassergebühr steigt von bisher 1,14 Euro auf 1,35 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser. Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 1. Januar 0,08 Euro je Kubikmeter. Bereits in der vergangenen Sitzung hatte Kämmerer Christoph Zeh zu den Neukalkulationen die Details vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen