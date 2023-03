Rudolf Imminger ist nun 95: Schnitzen war seine große Leidenschaft

Plus Rudolf Imminger aus Rettenbach ist nun 95 Jahre alt. Seinen Geburtstag konnte er erst mit Verspätung feiern.

Seinen besonderen Ehrentag musste Rudolf Imminger nachfeiern. Schuld war zuvor ein Klinikaufenthalt und anschließend auch noch ein Sturz: Den 95. Geburtstag hatte der Rettenbacher bereits am 18. Januar, gefeiert hat er diesen deswegen aber erst vor kurzem und im Kreise der Familie. Das sind seine Frau Annarosa, eine Tochter, zwei Söhne und sieben Enkel.