So könnte ein weiterer Radweg für Rettenbach aussehen

Seit Langem wird an der unübersichtlichen Kreisstraße GZ31 von Rettenbach in Richtung Silbersee ein Geh- und Radweg gewünscht. Allerdings bedarf es dazu Grunderwerb.

Was das Radwegenetz in der Gemeinde Rettenbach betrifft, hat sich dort in der Vergangenheit einiges getan. Erst vor kurzem wurde der Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg vom Ortsteil Harthausen in Richtung Leinheim bis zur Gemarkungsgrenze fertiggestellt und damit auf Rettenbacher Flur eine asphaltierte Radwegverbindung in Richtung Günzburg geschaffen. Diese werde inzwischen sehr gut angenommen und man habe damals die richtige Entscheidung getroffen – auch wenn sich die Stadt Günzburg an einem Ausbau im weiteren Verlauf nicht beteiligt habe, erklärte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU) in der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats. Gerade im Hinblick auf die Verkehrssicherheit für Radfahrer und für Fußgänger sei ein flächendeckender Ausbau der Radwege von großer Bedeutung.

Schon seit Langem besteht zudem der Wunsch nach einem Geh- und Radweg vom östlichen Ortseingang von Rettenbach zum Naherholungsgebiet Silbersee. Christopher Weigelt vom Burgauer Büro Peter Weigelt Architekten und Ingenieure stellte in der Sitzung zunächst sechs mögliche Varianten vor: drei nördlich sowie drei weitere südlich der Kreisstraße GZ 31 und endend an der Einmündung zur Staatsstraße St2024 von Remshart nach Offingen. Mit dem durch das Staatliche Bauamt Krumbach geplanten Ausbau der Staatsstraße soll an dieser Stelle ein Kreisverkehr entstehen, ein straßenbegleitender Radweg ist vorgesehen. Von Rettenbach bestünde damit die Möglichkeit an diesen anzubinden und nicht nur eine Radwegverbindung zum Silbersee, sondern auch nach Remshart und nach Offingen zu schaffen.

