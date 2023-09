Rettenbach

So soll es mehr Sonnenschutz für die Rettenbacher Kita geben

Plus Sowohl der Kindergarten als auch die Krippe erhalten eine Beschattung. Auch eine neue Kinder- und Jugendreferentin gibt es in der Gemeinde.

Der Träger der Rettenbacher Kindertagesstätte St. Raphael ist die Katholische Kirchenstiftung St. Ulrich. Die Verwaltungsstelle, die Stiftung St. Simpert in Augsburg, hatte sich an die Gemeinde gewandt, mit entsprechenden Beschattungen im Garten Abhilfe gegen die Sonneneinstrahlung zu schaffen. In der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats in dieser Woche ging es um die Durchführung der Maßnahme – eine freiwillige Leistung, bei der die Gemeinde 80 Prozent und der Träger 20 Prozent der Kosten übernimmt. Angebote liegen bereits vor: für den Kindergarten ist eine Pergolamarkise, für den Krippenbereich ein Sonnensegel vorgesehen. „Es wird definitiv eine Beschattung benötigt“, betonte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Bei der Krippe müsse dies jedoch auf eine andere Weise geschehen, da man derzeit noch nicht wisse, in welcher Form die Erweiterung der Kita erfolgen werde. Der Beschluss für die Durchführung der Maßnahme beim Kindergarten, Pergolamarkise, Fundament und Elektroanschluss, mit Kosten ich Höhe von insgesamt rund 10.200 Euro erfolgte einstimmig, weiter wurde die Vergabe für das Sonnensegel für den Krippenbereich zum Preis von 18.460 Euro beschlossen.

Hedwig Feucht wird neue Kinder- und Jugendbeauftragte

Die bisherige Kinder- und Jugendbeauftragte Tanja Joas hatte mitgeteilt, dass sie auf eigenen Wunsch ihre Referententätigkeit beenden wolle. Nachfolgerin ist Gemeinderätin Hedwig Feucht (UWR), wie einstimmig beschlossen wurde. Hedwig Feucht hatte sich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen: sie selbst als künftige Referentin und Hauptansprechpartnerin und mit Unterstützung dreier Bürgerinnen aus der Gemeinde, Bettina Klaußer (Harthausen), Sandra Kloning (Rettenbach) sowie Corinna Hörmann (Remshart). Hedwig Feucht erklärte, eine ihrer Bestrebungen sei, zu wissen, wo die Interessen der Jugendlichen in der Gemeinde lägen und inwieweit sie zufrieden seien oder nicht. Dies könne eventuell auch in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit geschehen. Bürgermeisterin Dietrich-Kast dankte Tanja Joas für ihre 15-jährige Tätigkeit in diesem Amt wie auch Hedwig Feucht, die dieses nun übernehmen wird.

