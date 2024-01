Welche Projekte kann sich Rettenbach jetzt noch leisten?

Plus Fördermittelkürzungen bringen die Dorfentwicklung zum Erliegen. Ein Paukenschlag, der die Gemeinde trifft. Wie es jetzt weitergehen soll.

Die Gemeinde Rettenbach befindet sich im Herbst 2023 in Sachen Dorfentwicklung quasi auf der Zielgeraden. Dann kommt der Schlag: Der Bund streicht Gelder für die „Ländliche Entwicklung“. Waren mehr als zwei Jahre intensive Vorarbeit umsonst? Klar ist auch: Ohne Fördermittel kann die Gemeinde Rettenbach das Projekt Dorfentwicklung nicht stemmen – die Rede war seinerzeit, gemäß Kostenschätzung, von einem Betrag in Höhe von rund 9,4 Millionen Euro.

Seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben Krumbach (ALE) kam im Gemeinderat daraufhin der Anstoß, das EU-Förderprogramm „ELER“ in Erwägung zu ziehen. Die bisherige Richtlinie „Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 2014 bis 2020 in Bayern wird derzeit überarbeitet, womit ab 2024 unter anderem für Projekte einer Dorferneuerung im Sinne sogenannter kleiner Infrastrukturen die Möglichkeit einer Förderung bestünde. Dies könnten beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, wie für Ortsstraßen, Fuß- und Radwege, Brücken oder Parkplätze sein, aber auch solche für dorfgerechte Freiflächen und Plätze.