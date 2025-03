Wie viele Stellplätze braucht eine Psychotherapie-Praxis in Rettenbach?

In Rettenbach soll in einem bestehenden Wohnhaus in der Straße „Am Priel“ eine Teilfläche für den Betrieb einer Psychotherapie-Praxis genutzt werden. Für Wohnen und für die Praxis sind insgesamt sechs Stellplätze vorgesehen. Werden diese ausreichen? In der jüngsten Sitzung des Rettenbacher Bau- und Umweltausschusses äußerte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) zu dem Vorhaben ihre Bedenken.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stellplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis