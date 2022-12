Zweites neues Wohnbaugebiet für Rettenbach kommt

Plus Nördlich des Kindergartens möchte die Gemeinde weiteres Bauland erschließen. Mit Blick auf den Kindergarten gibt es gute Gründe, warum das Wohnbaugebiet sinnvoll ist.

Über freie Bauplätze verfügt die Gemeinde Rettenbach schon seit Langem nicht mehr. Anfragen gäbe es genügend. Nach der Pause im Winter werden die Erschließungsarbeiten beim Baugebiet "Am Hirtenbach" zwar abgeschlossen werden, die zehn Bauplätze, die dort entstehen, werden die Nachfrage jedoch bei Weitem nicht decken. Jetzt soll ein weiteres Baugebiet entstehen.