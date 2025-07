25 Jahre Freundschaft - Musikverein Rieden zu Gast in Tetenhusen

Der Musikverein Rieden war am ersten Juliwochenende zu Besuch bei seinen Freunden in Tetenhusen bei Flensburg. Anlass war das 100-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr – und zugleich das 25-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden. Am Freitagabend begann das Festwochenende mit einem feierlichen Festakt. Anschließend sorgte der Musikverein Rieden mit bayerischer Blasmusik für beste Stimmung im Festzelt. Die schwungvolle Unterhaltung kam bei den norddeutschen Gastgebern bestens an und trug zu einem gelungenen Auftakt bei. Der Samstag stand ganz im Zeichen eines gemeinsamen Ausflugs: Bei bestem Friesenwetter ging es für die Riedener Musikerinnen und Musiker auf die Insel Föhr, wo sie das norddeutsche Flair und die frische Meeresluft genossen. Am Abend wurde im Festzelt ausgelassen gefeiert – die Party dauerte bis in die Nacht.

Icon Vergrößern Der Musikverein Rieden trug natürlich zu Gast im hohen Norden Tracht. Foto: Christoph Reichl Icon Schließen Schließen Der Musikverein Rieden trug natürlich zu Gast im hohen Norden Tracht. Foto: Christoph Reichl

Am Sonntag traf man sich zum gemeinsamen Frühstück im Zelt, bevor der Musikverein Rieden beim anschließenden Frühschoppen noch einmal für musikalische Unterhaltung sorgte. Danach hieß es Abschied nehmen. Der Besuch war ein schönes Zeichen der gelebten Freundschaft zwischen Rieden und Tetenhusen. In den vergangenen 25 Jahren sind viele persönliche Verbindungen gewachsen, die bei solchen Begegnungen aufs Neue gestärkt werden. Der Musikverein blickt auf ein unvergessliches Wochenende zurück – mit viel Musik, guter Laune und herzlicher Gastfreundschaft.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!