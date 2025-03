Feierliche Generalversammlung des MV Rieden

Am 22. März 2025 fand die Generalversammlung des Musikvereins Rieden in feierlichem Rahmen statt – ein besonderes Ereignis, da der Verein sein 50-jähriges Bestehen feierte. Zur Einstimmung wurde eigens für das Jubiläum ein Festbier gebraut, das beim Bieranstich von Bürgermeister Stefan Riederle erstmals ausgeschenkt wurde. Begleitet von zünftiger Musik durch die Musiker und Musikerinnen des Vereins genossen die Gäste die festliche Atmosphäre in der Kötztalhalle.

Vereinsvorsitzender Josef Ellenrieder eröffnete die Versammlung und ließ das vergangene Jahr Revue passieren, wobei er besonders das erfolgreiche Jahreskonzert hervorhob. Auch die geplanten Auftritte wurden vorgestellt. Anschließend folgten die Berichte der Vorstandsmitglieder: Die Jugendleiterinnen Marina Lohr und Laura Ellenrieder berichteten über die Jugendarbeit, Dirigent Reiner Hammerschmidt hob die musikalischen Fortschritte hervor, Kassierer Jochen Sauter präsentierte eine positive Finanzlage, und Hallenverwalter Moritz Sauter lobte die gute Personalsituation.

Icon Vergrößern Die Gründungsmitglieder wurden für 50-jährige Treue zum Verein geehrt. Foto: Christoph Reichl Icon Schließen Schließen Die Gründungsmitglieder wurden für 50-jährige Treue zum Verein geehrt. Foto: Christoph Reichl

Ein Höhepunkt waren die Ehrungen: Acht Mitglieder wurden für 25 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet, während 37 Gründungsmitglieder für ihre 50-jährige Zugehörigkeit besonders geehrt wurden. Zudem erhielten Hannelore Bischof und Ulrich Eberhardt nach einer kurzen Würdigung durch den Vorstand die Ehrenmitgliedschaft. Mit einem gemütlichen Beisammensein, musikalisch begleitet von den Autenrieder 4-3 Blechmusikanten, klang der Abend aus. Die Feier zeigte eindrucksvoll die tiefe Verbundenheit der Mitglieder mit ihrem Verein und wird allen in bester Erinnerung bleiben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.