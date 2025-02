Michael Fritz folgt auf Robert Strobel

Mit 2568 Mitgliedern in 49 Vereinen beginnt der Bezirk 12 Günzburg des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) das neue Jahr direkt mit einem Rekord, denn nie haben sich in den letzten Jahrzehnten mehr Menschen in Musikvereinen engagiert. Dieser starke Anstieg sei vor allem bei den jüngsten Musizierenden zu verzeichnen, wodurch der Bezirk mit den höchsten Jugendanteil im gesamten ASM besitze.

Ein großer Dank galt dabei der regen musikalischen Jugendarbeit, die wieder von erfolgreich absolvierten D-Prüfungen bis hin zum Bezirksjugendorchester unter Bezirksdirigent Christian Weng reichte. Dank steigendem Interesse wurde die traditionelle „Bliensbachwoche“ vergangenes Frühjahr sogar nach Violau verlegt. Dieses erfolgreiche Konzept soll auch für 2025 übernommen werden, erklärte Bezirksjugendleiter Tizian Foag.

Auch die anwesenden Vertretungen der Politik, Landtagsabgeordnete Jenny Schack und Landrat Hans Reichart, hoben die Relevanz der Jugendarbeit hervor, die eine große Bedeutung auch für die Zukunft des Landkreises habe. Der Zuschuss des Landkreises wurde in diesem Zuge auch für das kommende Jahr zugesagt.

Doch engagiert sich der Bezirk nicht nur für die junge Generation. Auch das 2023 gegründete Orchester 50+ unter Bezirksdirigent Reiner Hammerschmidt plant für 2025 neue Projekte. Außerdem wurde freudig verkündet, dass dieses Jahr wieder ein großes Bezirksmusikfest ausgerichtet wird. Gastgeber ist die Blaskapelle Gundremmingen e.V. zwischen dem 23. und 25. Mai. Abschließend standen Neuwahlen an, da Robert Strobel aus persönlichen Gründen sein zeitliches Engagement in der Vorstandschaft reduzieren muss. Alle Anwesenden dankten ihm für seine Arbeit als Bezirksvorsitzender, dessen Amt er 16 Jahre mit Leidenschaft ausübte. Fortan übernimmt er mit Peter Tausend das Amt des Stellvertreters. Als Vorsitzender wurde Michael Fritz gewählt, der bisher das Amt des Stellvertreters innehatte. Gemeinsam will der Bezirk nun in ein neues musikalisch-aufregendes Jahr starten.