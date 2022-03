Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Rieden an der Kötz

Mit einem Fahrzeug haben bislang unbekannte Personen eine Hinweistafel in Rieden an der Kötz beschädigt und sind dann geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in Rieden an der Kötz ereignet hat. Laut Polizei waren am Samstag zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr bislang unbekannte Personen auf der Hauptstraße Richtung Kissendorf unterwegs. Am Ortsende kamen die vermutlichen Unfallverursacher mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten damit gegen eine Hinweistafel.

Unbekannte fahren in Rieden gegen Hinweistafel und flüchten

Anschließend entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der an der Hinweistafel entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)