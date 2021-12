Rieden

12:30 Uhr

In Rieden laden bis zu 30 weihnachtliche Fenster zum Adventsbummel ein

Plus Bis zum 24. Dezember öffnet in Rieden jeden Tag ein neues Adventsfenster. Auch in Riedheim laden geschmückte Fenster zu einen Adventsspaziergang, zum "Fenster-Gugga", ein.

Von Peter Wieser

Keine Weihnachtsmärkte, keine Treffen mit Freunden bei einer Tasse Glühwein und Weihnachtsplätzchen, eigentlich gar nichts und alles wegen der Pandemie. Oder vielleicht doch?

