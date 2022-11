Rieden/Röfingen

Ein Projekt, zwei Kapellen und zwei Konzerte in Röfingen und Rieden

Plus Zwei Jahre mussten der Musikverein Rieden und die Musikkapelle Röfingen warten. Jetzt traten sie gemeinsam auf – zweimal und mit voller Kraft.

Im Herbst 2020 hätte ein großes Gemeinschaftskonzert stattfinden sollen. Der Termin stand fest und das Günzburger Forum am Hofgarten war gebucht. Umsonst. Es gab einen neuen Lockdown und damit kein Konzert. Dann ein zweiter Anlauf 2021 – und wieder wurde nichts daraus. Erneut durften keine Veranstaltungen stattfinden, Programme und Plakate landeten in der blauen Tonne. Die beiden Kapellen gaben nicht auf, vielmehr setzten sie dem ganzen noch eins drauf: Nicht nur ein Konzert sollte es sein, sondern zwei und begleitet von auf die Musik abgestimmten Ton und Lichteffekten, eines in Rieden und eines Röfingen: Solche, wie man sie in einer Musikerkarriere vielleicht nur einmal erlebt.

