Unbekannter benutzt nachts unerlaubt einen Radbagger bei der Kläranlage

Ein hoher Sachschaden ist in der Nacht zum Mittwoch entstanden. Mit einem Nachschlüssel soll eine unbekannte Person in die versperrte Baumaschine eingestiegen sein.

Bei der Kläranlage Riedhausen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Liebherr Radbagger abgestellt gewesen. Eine bislang unbekannte Person stieg laut Polizeibericht offensichtlich mit einem Nachschlüssel in die versperrte Baumaschine ein und setzte diese unsachgemäß in Betrieb. Durch das Unvermögen des Täters wurde durch den Baggerarm beziehungsweise die Schaufel das Dach der Baggerkabine verbogen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)