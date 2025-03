Wahlen, Ehrungen und Neuaufnahmen bei der Freiwilligen Feuerwehr Riedhausen

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Riedhausen galt es dieses Jahr, einige Positionen neu zu besetzen. Bei der Wahl der Kommandanten stellte sich Markus Seliger, der das Amt bereits seit sechs Jahren innehatte, erneut zur Wahl und wurde auch einstimmig wiedergewählt. Der 2. Kommandant Michael Hartmann stellte sich nicht erneut zur Wahl. Mit Yvonne Mehler, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde, ist nun die erste Frau in einer Führungsposition bei der Feuerwehr Riedhausen.

Etwas knapper ging es zu bei der Wahl des 2. Vorstands. Hier setzte sich Tobias Hagel mit nur einer Stimme mehr gegen seinen Mitbewerber Philipp Jahn durch und übernimmt nun das seit längerer Zeit vakante Amt des 2. Vorstands. Außerdem wurde Markus Kohn zum neuen Schriftführer gewählt.

Sowohl Kommandant Markus Seliger, als auch Jugendwart Maximilian Wolf durften sich über Zuwachs in ihren Reihen freuen. So wurden Ashraful Haq in die aktive Wehr und Sarah Schmidt, Franziska Weilbach, Franziska Mahlein, Quirin Klaiber, Leon Klaiber, sowie Ben Klaiber in die Jugendgruppe aufgenommen. Zudem wurden Jonas Schliep, Anton Nikischin und Jonas Maar von der Jugendgruppe in die aktive Wehr aufgenommen. Jonas Maar wurde in diesem Zuge auch zum 2. Jugendwart ernannt. Tobias Hagel erhielt die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann.

Auch Ehrungen standen dieses Jahr auf der Tagesordnung. Florian Hagel wurde für zehn Jahre und Kommandant Markus Seliger für 30 Jahre aktiven Dienst geehrt. Andreas Riß, Thomas Flumm und Walter Izsa wurden an diesem Abend gleich doppelt geehrt, sowohl für 40 Jahre aktiven Dienst, als auch für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Ebenfalls 40 Jahre im Verein sind Anton Schmid, Peter Scholze, Peter Schmidt und Robert Buchmann. Michael Schleifer kann sogar auf 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken. Außerdem erhielten 16 Kameraden die Fluthelfernadel des Freistaats Bayern für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe 2024.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.