Betrunkener Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet anschließend

Bei einem Unfall in Riedheim ist ein 73 Jahre alter Fußgänger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann zusammen mit seiner Ehefrau am frühen Sonntagmorgen zu Fuß auf dem Heimweg in der Radstraße. Zeitgleich war dort ein 25-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen erfasste das Auto den Fußgänger, nach dem Aufprall blieb der 73-Jährige schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der 25-Jährige stieg aus seinem Auto und sah nach dem Verletzten, so die Polizei. Ohne dem Mann Hilfe zu leisten, stieg er dann wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Leipheim davon.

Während der anschließenden Fahndung konnte der Fahrzeugführer angetroffen werden. Dieser wies eine erhebliche Alkoholisierung von über einem Promille auf. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)