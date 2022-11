Riedheim

vor 3 Min.

Ein neues Konzept für den Dorfladen

Plus Vor wenigen Monaten sollte der Dorfladen in Riedheim geschlossen werden, doch das wollten viele Menschen nicht zulassen. Was nun alles geplant ist.

Von Sandra Kraus

Auf einem guten Weg ist „Unser Dorfladen Riedheim“, so das einhellige Fazit nach der Informationsveranstaltung vom Organisations-Kernteam Gerhard Mücke, Robert Henn und Ralf Leibing. Rund 150 Interessierte waren ins Schützenheim gekommen. Viele schritten auch gleich zur Tat und zeichneten einen oder mehrere der 200 Euro-Anteile oder erklärten schriftlich ihre Bereitschaft, das Projekt ehrenamtlich, in Teilzeit oder im Minijob zu unterstützen.

