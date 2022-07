Riedheim

06:00 Uhr

Flutpolder in Leipheim gefährdet Trinkwasserversorgung der Stadt

Kritisch wird ein möglicher Flutpolder in Leipheim gesehen. Nun gab es eine Infoveranstaltung in Riedheim.

Von Walter Kaiser

Die Zeit drängt, denn schon am 1. August ist Abgabeschluss. Spätestens dann müssen schriftliche Einwendungen gegen den bei Leipheim geplanten Flutpolder bei den Genehmigungsbehörden vorliegen. „Wir sind also in der heißen Phase“, erklärte Norman Brix, der Sprecher der Interessenvertretung (IV) „Hochwasserschutz Ja, Kein Flutpolder Leipheim“, bei einer Informationsveranstaltung in Riedheim.

