Riedheim, Ichenhausen

vor 17 Min.

Seit 48 Jahren lebt Kornelia Will aus Riedheim mit Schmerzen

Foto: Sammlung Will

Seit fast 50 Jahren lebt Kornelia Will mit Schmerzen: Mittlerweile kann sie jedoch die schönen Momente im Leben genießen.

Plus Kornelia Will hat mit 13 Jahren einen Genickbruch, der ihren größten Traum zerschlägt. Weitere Schicksalsschläge bestimmen ihr Leben – doch die Hoffnung gibt sie nicht auf.

Von Sophia Huber

Ostern ist die Zeit der Auferstehung, der Hoffnung auf ein neues Leben. Kornelia Will aus Riedheim hat lange auf ein anderes Leben gehofft, eines, das mit weniger Schmerzen verbunden ist. Doch sie hat ihr Schicksal akzeptiert. Ihre Geschichte will sie teilen, um anderen Menschen zu zeigen, was Hoffnung und Willenskraft schaffen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen