Landwirtschaftliche Zugmaschine beschädigt zwei Autos

Der Fahrer will in Riedheim parkende Fahrzeuge überholen, als ihm Autos entgegen. Beim Abbremsen passiert das Malheur.

Der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger hat am Dienstag in der Langenauer Straße zwei Autos beschädigt. Laut Polizei wollte er an Fahrzeugen, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, links vorbeifahren. Dabei kamen ihm jedoch Fahrzeuge entgegen.

Der Mann bremste daraufhin seinen Traktor ab, konnte jedoch auf der nassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf eins der geparkten Autos auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)