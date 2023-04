Mofafahrer prallt in Riedheim gegen Auto und verletzt sich

Der 17 Jahre alte Jugendliche hat den Wagen beim Einbiegen in eine Straße offenbar übersehen. Er wird beim Zusammenstoß mittelschwer verletzt.

Ein 17-jähriger Mofafahrer fuhr am Samstagvormittag von einem Grundstück auf die Langenauer Straße im Leipheimer Stadtteil Riedheim ein. Dabei übersah er das von links kommende und vorfahrtsberechtigte Auto eines 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mofafahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Die Feuerwehr Riedheim hat die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden. (AZ)