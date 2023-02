Mofafahrt wird in Riedheim von der Polizei unterbunden

Die Günzburger Polizei hat in Riedheim einen Mofa-Fahrer kontrolliert. Der 17-Jährige konnte keinen Führerschein vorlegen. Aber das war noch nicht alles.

Eine Streifenbesatzung der Günzburger Polizei hielt am frühen Dienstagabend im Ortsbereich von Riedheim einen Mofa-Fahrer an und kontrollierte ihn. Der Fahrer war mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als 25 km/h unterwegs. Mofas müssen technisch so ausgelegt sein, dass mit ihnen höchstens Tempo 25 gefahren werden kann. Im Verlauf der Kontrolle bestätigte sich der Anfangsverdacht, dass die Maximalgeschwindigkeit des kontrollierten Fahrzeugs deutlich über dieser Marke liegt.

Der 17-jährige Fahrer konnte lediglich eine sogenannte Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Tatsächlich hätte er aber zum Führen des Zweirades einen Führerschein benötigt, den er nicht hatte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt hat die Polizei unterbunden. (AZ)